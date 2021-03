Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich tiefer

Avast nach Zahlen mit klaren Abgaben

Die wichtigsten Börsen in Mittel-und Osteuropa sind am Mittwoch mehrheitlich tiefer aus dem Handel gegangen. Ein schwacher Börsenauftakt in den USA lastete weltweit auf den Märkten. Es hatten erneut die Sorgen vor steigenden Renditen und einer anziehenden Teuerung dominiert. Zudem enttäuschten für Februar erhobene Arbeitsmarktdaten vom ADP-Institut.

An der Warschauer Börse schloss der WIG-20 mit Abgaben von 0,83 Prozent bei 1.943,24 Einheiten. Auch der WIG gab um 0,69 Prozent nach und ging damit bei 57.897,00 Zählern aus dem Handel. Unter Druck gerieten die Titel der Videospieleschmiede CD Projekt, die um satte 5,4 Prozent nachgaben. Ebenfalls schwach waren Alior Bank (minus 3,4 Prozent) und PGE (minus 3,2 Prozent).

In Prag gab der PX ebenfalls nach und zwar verlor er 1,26 Prozent auf 1.056,05 Einheiten. Die stärksten Kursverluste verbuchten darin die schwer gewichteten Anteilsscheine des Softwarekonzerns Avast, die um mehr als vier Prozent nachgaben. Das Unternehmen hatte zuvor Zahlen vorgelegt. Die Erste Group sprach in einer ersten Stellungnahme von einem "neutralen" Halbjahresergebnis.

In Budapest ging es für den ungarischen Leitindex BUX um 1,82 Prozent auf 43.595,22 Punkte erneut nach unten. Dabei sackten die schwer gewichteten Anteile der MOL um 2,7 Prozent ab. Gedeon Richter verloren 2,3 Prozent und OTP-Bank verbilligten sich um 1,3 Prozent. MTelekom stemmten sich hingegen mit plus 0,5 Prozent gegen den Trend.

In Moskau ging der RTS-Index mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent bei 1.453,61 Einheiten aus dem Handel.