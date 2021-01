Osteuropas Börsen schließen mit Kursgewinnen

Nach schwachem Freitag erfreulicher Auftakt in die neue Handelswoche

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mit Zuwächsen geschlossen. Nach einem schwachen Freitag wurde ein erfreulicher Wochenauftakt absolviert. Der US-Börsenfeiertag lähmte jedoch in Europa etwas das Handelsgeschehen.

An der Börse in Warschau ging es klar nach oben. Der polnische Leitindex WIG-20 steigerte sich um 1,9 Prozent auf 2.023,74 Punkte, nachdem er am Freitag noch merklich um 2,3 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der den gesamten Markt umfassende WIG gewann 1,73 Prozent auf 58.873,13 Zähler.

In Polen stehen erst im laufe der Woche fundamentale Konjunkturnachrichten an. Am Donnerstag stehen aktuelle Arbeitsmarktdaten auf der Agenda und am Freitag werden Einzelhandelszahlen publiziert. Die auffälligste Kursbewegung absolvierte mit Abstand JSW. Die Titel des Bergbaukonzerns sprangen um beachtliche fast 19 Prozent in die Höhe. Laut Medienberichten wurde der Präsident des Unternehmens ohne Angaben von Gründen entlassen.

Die Budapester Börse schloss befestigt. Der ungarische Leitindex BUX legte um 1,25 Prozent auf 44.755,59 Einheiten. Hier betrug das Freitagsminus 1,5 Prozent. Die Schwergewichte verbuchten ausnahmslos Aufschläge. Für die Titel der OTP Bank ging es mit plus zwei Prozent am deutlichsten in die Gewinnzone. MTelekom und MOL gewannen in ähnlichem Ausmaß um 1,1 bzw. 1,0 Prozent. Die Papiere des Pharmaunternehmens Gedeon Richter legten um 0,3 Prozent etwas unter dem Durchschnitt zu.

An der Prager Börse schloss der tschechische Leitindex PX mit einem moderaten Aufschlag in Höhe von 0,13 Prozent bei 1.074,97 Zählern. Unterstützt wurde der PX vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktionäre der österreichischen Erste Group konnten sich über ein Kursplus von 1,6 Prozent freuen. Komercni Banka verteuerten sich um 0,7 Prozent und Moneta Money Bank gewannen knapp dahinter um 0,6 Prozent. Im Energiebereich büßten hingegen CEZ-Anteilsscheine um 0,4 Prozent an Wert ein.

Die Moskauer Börse ging gut behauptet aus dem Handelstag. Der russische RTS-Index verbuchte ein kleines Plus von 0,04 Prozent auf 1.474,86 Punkte.