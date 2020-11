Osteuropas Börsen schließen mit Verlusten

Negative internationale Börsenstimmung - Aber starker Börsenmonat November

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag tiefer geschlossen. Auch an den europäischen Leitbösen und an der Wall Street gab es Kursverluste zu sehen. Zum Ende eines starken Börsenmonats November hielten sich die Anleger nun mit Neuengagements zurück und neigten teilweise zu Gewinnmitnahmen.

In Prag reduzierte sich der PX-Index um 0,19 Prozent auf 966,44 Punkte. Tschechien lockert zum Weihnachtsgeschäft seine strengen Corona-Regeln. Von Donnerstag an dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants wieder öffnen. Das gab die Regierung nach einer Sondersitzung des Kabinetts bekannt. Es gelten strenge Hygieneregeln und eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften auf eine Person je 15 Quadratmeter.

Verkaufsdruck gab es bei den Aktien der Moneta Money Bank (minus 3,4 Prozent) zu beobachten. Der Branchenkollege Erste Group verbilligte sich um 1,4 Prozent.

In Warschau ermäßigte sich der polnische Leitindex WIG-20 um 1,22 Prozent auf 1.830,04 Punkte. Der breiter gefasste WIG gab 1,24 Prozent auf 52.639,45 Zähler ab. Auf konjunktureller Ebene rückte zum Wochenauftakt eine Schätzung für das polnische BIP im 3. Quartal in den Fokus. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum im abgelaufenen Jahresviertel wurde von minus 1,6 auf minus 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum nach oben revidiert. Die Analysten von der Erste Group schreiben von einer Erholung beim privaten Konsum.

Auch die polinischen Bankenwerte standen tief im Minus. Die Titel der PKO Bank rutschten um 5,7 Prozent ins Minus. Die Aktionäre der Bank Pekao mussten einen Kursverlust in Höhe von 4,4 Prozent verbuchen.

In Budapest schloss der ungarische Aktienindex BUX mit minus 0,62 Prozent bei 38.782,16 Punkten. Unter den Schwergewichten in Budapest absolvierten MOL mit einem Abschlag von 3,4 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Die Pharmaaktie Gedeon Richter schwächte sich um 1,6 Prozent ab. MTelekom befestigten sich hingegen um 1,3 Prozent.

Verluste gab es auch in Moskau zu sehen. Der russische RTS-Index sank um 1,57 Prozent auf 1.281,97 Punkte.