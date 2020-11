Osteuropas Börsen schließen ohne einheitliche Tendenz

Warschau und Budapest im Minus, Prag und Moskau im Plus

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag den Handel ohne einheitliche Tendenz beendet. Während in Prag und Moskau die Leitindizes im Plus schlossen, gingen die Aktienmärkte in Warschau und Budapest schwächer aus dem Handel.

Nach dem gestrigen Feiertag konnte sich die Börse Warschau dem heutigen negativen Trend an den internationalen Leitbörsen nicht entziehen. So schloss der polnische Leitindex WIG-20 mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 1.771,49 Zählern. Der breiter gefasste WIG verlor 0,10 Prozent auf 51.229,23 Einheiten.

Die polnischen Finanzwerte konnten an ihre Gewinne vom Dienstag anknüpfen und zählten auch am Berichtstag zu den Tagesgewinnern. Unter den Index-Schwergewichten stiegen die Aktien von Pekao um 3,69 Prozent und jene der Bank Polski um 2,73 Prozent.

Auf der Gegenseite setzten die Anteilsscheine des Onlinehändlers Allegro ihre schwache Kursperformance vom Dienstag fort - ein Minus von 3,93 Prozent. Die Aktien des Computerspieleherstellers CD Projekt gewannen hingegen 1,83 Prozent.

In Budapest verlor der Leitindex BUX 0,88 Prozent auf 37.712,82 Punkte. Die Index-Schwergewichte gingen größtenteils mit Verlusten aus dem Handel. So sanken OTP Bank um 0,97 Prozent, MOL um 1,11 Prozent und Richter Gedeon um 1,63 Prozent. Die Aktien von MTelekom konnten sich jedoch mit einem Plus von 0,96 Prozent behaupten. Mit satten Aufschlag von 10,97 Prozent entzogen sich die Anteilsscheine des Baustofferherstellers Masterplast dem negativem Umfeld.

An der tschechischen Börse in Prag schloss der Leitindex PX gut behauptet mit plus 0,13 Prozent bei 908,59 Einheiten. Die Finanzwerte erlitten in einem europaweiten schwachen Sektor Verluste: Erste Group rutschten geringe 0,07 Prozent ab, Komercni Banka verloren 0,72 Prozent und Moneta Money 0,67 Prozent. Auf der Gegenseite legten die Versorger-Werte der CEZ um 0,95 Prozent zu.

In Moskau konnte sich der Aktienhandel ebenfalls dem schwachen internationalen Börsenumfeld entziehen. So kletterte der russische Leitindex RTS 0,38 Prozent auf 1.238,45 Einheiten hoch.