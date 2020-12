Osteuropas Börsen schließen ohne klare Richtung

Warschau mit Zugewinnen, Budapest und Prag im Minus - Tschechische Wirtschaftsleistung in Q3 weniger stark eingebrochen als zuvor erwartet

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Während es in Warschau nach oben ging, schlossen die Märkte in Prag und in Budapest mit Abschlägen. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten unterdessen ebenso wie die US-Börsen Zugewinne.

An der Warschauer Börse schloss der Leitindex WIG-20 mit einem Plus von 1,28 Prozent bei 1.853,38 Punkten. Der breiter gefasste WIG gewann ebenso 0,56 Prozent auf 52.932,37 Einheiten. Aktuelle Inflationszahlen für den Monat November brachten keine Überraschungen. Die Teuerungsrate lag im Jahresvergleich bei 3,0 Prozent. Zuvor war von Marktexperten exakt dieser Wert erwartet worden.

Unter den Einzelwerten im WIG-20 waren die Aktien des Videospielherstellers CD Projekt mit satten Zuwächsen von 4,2 Prozent die Favoriten der Anleger. Daneben schlossen auf die Titel des polnischen Bergbaukonzerns KGHM um deutliche 5,4 Prozent höher.

In Prag verlor der tschechische Leitindex PX am Dienstag 0,23 Prozent auf 964,24 Punkte. Offizielle Wirtschaftsdaten aus Tschechien zeigen im dritten Quartal einen weniger drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung als bisher gedacht. Laut Angaben des Statistikamts schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresvergleich um 5,0 Prozent. In einer ersten Schätzung hatte man noch einen Rückgang von 5,8 Prozent errechnet.

Die am Montag noch deutlich unter Druck geratenen Aktien der Moneta Money Bank konnten am Dienstag einen Teil der Vortagesverluste wieder aufholen und schlossen mit einem Kursplus von 1,1 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX in Budapest ging am Dienstag mit einem leichten Minus von 0,08 Prozent bei 38.751,98 Zählern aus dem Handel. Titel der OTP Bank verbilligten sich um 0,4 Prozent. Währenddessen legten die Aktien des Chemiekonzerns Gedeon Richter um 0,8 Prozent zu.

An der Moskauer Börse ging es am Dienstag deutlich nach oben. Der RTS-Index schloss mit klaren Aufschlägen von 2,27 Prozent auf 1.311,05 Punkte.