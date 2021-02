Osteuropas Börsen schließen überwiegend höher

Starke Kursaufschläge bei polnischen Finanztitel - Ungarns BUX profitiert von positiven Konjunkturdaten und starken Kursaufschlägen bei Richter nach Erste-Group-Analyse

Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag mehrheitlich höher aus dem Handel gegangen. Speziell im ungarischen Budapest wurden starke Aufschläge verzeichnet, nachdem es bereits zu Wochenbeginn klar hinauf ging. Am heutigen Handelstag veröffentlichte Konjunkturdaten dürften hier Aufwind verliehen haben.

So fiel der aufs Jahr hochgerechnete Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Ungarns wegen überraschender Zahlen im vierten Quartal deutlich geringer aus, als Experten erwartet hatten. Statt eines BIP-Rückgangs von 5,6 Prozent im vergangenen Jahr, lag das Minus bei geringeren 3,7 Prozent.

Der ungarische BUX schloss um satte 2,55 Prozent fester bei 44,941.65 Punkten. Alle schwer gewichteten Titel gingen höher aus dem Handel, wobei Gedeon Richter mit plus 4,18 Prozent bei 8.980 ungarischen Forint die höchsten Aufschläge verzeichnete. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Anteile am Pharmakonzern auf 9.805 Forint erhöht. Die "Accumulate"-Bewertung wurde beibehalten.

OTP-Bank verteuerten sich unterdessen um 2,64 Prozent. MOL und MTelekom gewannen jeweils eineinhalb Prozent hinzu.

Die Börse in Prag wies dagegen ein leichtes Minus für den PX aus. Er fiel nach klaren Vortagesgewinnen um 0,11 Prozent auf 1.070,35 Zähler zurück. Abgaben bei den schwer gewichteten Prager Notierungen der Erste Group (minus 0,29 Prozent) und beim Waffenhersteller CEZ (minus 0,93 Prozent) standen Kursgewinne bei Avast (plus 0,20 Prozent), Komercni Banka (plus 0,44 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 0,91 Prozent) gegenüber.

In Warschau steigerte sich der polnische Leitindex WIG-20 um 1,50 Prozent auf 2.004,54 Punkte. Der marktbreite WIG legte um 1,70 Prozent zu auf 59.415,71 Zähler. Insbesondere Finanztitel standen in der Gunst der Anleger weit oben. So sprangen die Wertpapiere der Alior Bank um mehr als zehn Prozent hinauf. Santander Bank Polska gewannen 7,77 Prozent und bei PKO Bank Polski war ein Kursplus von 6,46 Prozent auszumachen. Pekao steigerten sich indes um 4,03 Prozent. Bei mBank in der zweiten Börsenreihe war gar ein Plus von 11,77 Prozent zu sehen.

An der Moskauer Börse schloss der RTS-Index indes leicht im Minus. Er verlor geringe 0,12 Prozent auf 1.494,58 Zähler.