Osteuropas Börsen schließen überwiegend höher

Bankwerte erneut gut gesucht

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. Insbesondere Finanztitel stützten am heutigen Handelstag die Aktienindizes der Region. Nur in Polen ging der Leitindex WIG-20 mit Verlusten aus dem Handel. Er schloss um 0,07 Prozent tiefer bei 1.936,47 Punkten.

Der breiter gefasste WIG legte wiederum 0,19 Prozent auf 57.706,40 Zähler zu. Die Titel der Alior Bank sprangen dabei um 7,7 Prozent hinauf. Pekao verteuerten sich um vier Prozent und PKO Bank Polski um 2,7 Prozent. In der zweiten Börsenreihe stiegen Millennium um 3,1 Prozent.

In Budapest befestigte sich der ungarische Leitindex BUX um 1,89 Prozent auf 43.999,47 Punkte. Die höchsten Kursaufschläge verbuchten darin die Titel von OTP Bank mit plus 2,4 Prozent. Ebenfalls gut gesucht waren MOL und Gedeon Richter mit jeweils plus 1,7 Prozent.

Der tschechische Aktienindex PX schloss mit einem Kursplus von 1,40 Prozent bei 1.067,84 Punkten. Auch in Prag waren Bankentitel stark nachgefragt, wobei Erste Group und Komercni um 2,9 bzw. 2,6 Prozent hinzugewannen.

Hinauf ging es auch in Moskau. Der russische RTS-Index stieg um 0,31 Prozent auf 1.450,39 Punkte.