Osteuropas Börsen schließen überwiegend tiefer

Zuwächse in Prag und klare Verluste in Budapest, Moskau und Warschau - Nach erfolgreicher Handelswoche

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag den Handel überwiegend tiefer beendet. Zum Abschluss einer erfolgreichen Handelswoche hielten sich die Anleger mit Neuengagements zurück bzw. neigten zu Gewinnmitnahmen. Am Montag hatten Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus die internationalen Aktienmärkte massiv beflügelt und eine Kursrally ausgelöst.

In Budapest gab der Leitindex BUX zum Wochenausklang um 1,0 Prozent auf 37.335,10 Punkte ab. Damit ging aber eine sehr starke Börsenwoche mit einem Wochengewinn beim BUX von satten 5,5 Prozent zu Ende.

Eine klare Kursschwäche gab es am ungarischen Aktienmarkt am Freitag bei der OTP Bank mit einem Abschlag von 2,4 Prozent zu sehen. Im Gleichschritt verbilligten sich Gedeon Richter und MTelekom um 0,8 Prozent. Die Papiere von MOL gingen mit plus 1,1 Prozent höher ins Wochenende.

In Warschau schloss der polnische Leitindex WIG-20 mit einem Minus von 1,25 Prozent bei 1.749,41 Zählern. Der breiter gefasste WIG verlor 1,16 Prozent auf 50.636,31 Einheiten. Beim schwersten gewichteten Titel am polnischen Aktienmarkt, Allegro, gab es ein deutliches Minus in Höhe von 4,6 Prozent zu sehen. Die Aktionäre der PKO Bank konnten hingegen einen Kursgewinn von 1,2 Prozent verbuchen.

An der tschechischen Börse in Prag verbuchte der Leitindex PX hingegen einen Zuwachs in Höhe von 0,32 Prozent auf 911,54 Einheiten. Nach oben gezogen wurde der PX von den Kursgewinnen des Schwergewichtes Erste Group. Die Titel der österreichischen Bank verteuerten sich um klare 3,3 Prozent. Bei den anderen Titeln am tschechischen Aktienmarkt herrschten fast ausnahmslos negative Vorzeichen vor. Die Papiere des Energiekonzerns CEZ schwächten sich etwa um 1,2 Prozent ab.

In Moskau konnte sich der Aktienhandel dem schwachen internationalen Börsenumfeld nicht entziehen. Der russische Leitindex RTS gab 0,86 Prozent auf 1.227,78 Einheiten ab.