Osteuropas Börsen schließen überwiegend wenig bewegt

Budapester BUX allerdings mit größerer Kursbewegung

Die wichtigsten Börsen in Mittel-und Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich wenig bewegt geschlossen. Lediglich in Budapest bewegte sich der Leitindex stärker. Für den BUX ging es nämlich erneut nach unten und zwar um 1,52 Prozent auf 42.932,61 Punkte. Deutliche Kursverluste verzeichneten die Anteilsscheine von OTP Bank, die um 2,4 Prozent nachgaben.

Auch eine Analystenstimme stand im Vordergrund. So stuften die Wertpapierexperten der Raiffeisen Research (RFR) die Papiere des Erdölkonzerns MOL von "Buy" auf "Hold" hinab. Das neue Kursziel liegt bei 2.600 ungarischen Forint. Das Papier sank um 2,2 Prozent auf 2.162 Forint.

An der Warschauer Börse schloss der WIG-20 mit leichten Aufschlägen von 0,08 Prozent bei 1.944,86 Einheiten. Auch der WIG gab um geringe 0,05 Prozent nach und ging damit bei 57.869,71 Zählern aus dem Handel. Im Fokus standen am die Aktien von Allegro, die nach Zahlen um 2,6 Prozent nachgaben. Die Experten der Erste Group hatten sich positiv zum Quartalsausweis geäußert, allerdings bewerteten sie die anschließende Telefonkonferenz "etwas negativ".

In Prag stieg der PX um 0,23 Prozent auf 1.058,47 Einheiten. Die Papiere von Avast, die am Vortag nach Zahlen um mehr als vier Prozent nachgegeben hatten, erholten sich am Donnerstag um 1,4 Prozent. Gut gesucht waren ferner Stock, die um annähernd drei Prozent stiegen.

Dagegen mit Kursverlusten gingen Moneta Money Bank (minus 0,4 Prozent bei 77,70 tschechischen Kronen) aus dem Handel. Die Experten der Erste Group hatten die Titel von "Buy" auf "Hold" hinabgestuft. Das Kursziel wurde dagegen von 68 auf 85 Kronen hinaufgesetzt.

In Moskau ging der RTS-Index mit einem kleinen Aufschlag von 0,07 Prozent bei 1.454,67 Einheiten aus dem Handel.