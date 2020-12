Osteuropas Börsen schließen uneinheitlich

Gewinne in Moskau und Prag, Verluste in Budapest und Warschau

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag uneinheitlich aus dem Handel gegangen, nachdem am Vortag noch überwiegend Gewinne verbucht worden waren. Konjunkturseitig fielen Daten aus den USA und Europa gemischt aus.

Während diesseits des Atlantiks die Wirtschaftsleistung der Währungsunion im November erstmals seit fünf Monaten wieder geschrumpft war, fielen in den Vereinigten Staaten wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt besser aus als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der US-Dienstleister im November etwas weniger als erwartet eingetrübt.

In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 0,45 Prozent auf 966,04 Einheiten. Das größte Kursplus verzeichneten erneut die Anteilsscheine von Stock, die nach ihrem gestrigen Kurssprung von fast neun Prozent um weitere 1,96 Prozent zulegten. Am Vortag hatte der Spirituosenhersteller frische Zahlen vorgelegt und eine Dividendenerhöhung angekündigt.

An der Warschauer Börse sank der WIG-20 indes um 0,41 Prozent auf 1.890,11 Zähler. Der breiter gefasste WIG verlor geringere 0,03 Prozent auf 53.967,82 Punkte. Deutliche Verluste wurden bei den Aktien der Santander Bank Polska verzeichnet, die um 2,01 Prozent nachgaben; die Wertpapiere des Branchenkollegen Pekao sackten um 1,99 Prozent ab. Alior Bank verloren 1,08 Prozent.

Mit Aufschlägen von 3,64 Prozent gingen indes die Wertpapiere des Modeeinzelhändlers CCC aus dem Handel. Die Papiere von JSW stiegen um mehr als fünf Prozent.

Die Budapester Börse schloss ebenfalls tiefer. Der ungarische Leitindex BUX fiel um 1,24 Prozent auf 38.705,12 Zähler. Ungarische Einzelhandelsdaten für Oktober fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent. Der Bloomberg-Konsensus lag hingegen bei einem Anstieg von 0,4 Prozent.

Die schwer gewichteten Titel des Börsenbarometers zeigten sich einheitlich im Minus. Die größten Abgaben verzeichneten dabei die Wertpapiere der MOL, die um 2,75 Prozent nachgaben. Dahinter reihten sich MTelekom mit minus 1,05 Prozent.

Die Moskauer Börse ging erneut höher aus dem Handel. Der russische RTS-Index legte um 0,30 Prozent auf 1.339.41 Einheiten zu. Aufschläge verbuchten unter anderem die Titel der Fluglinie Aeroflot, die um 1,4 Prozent zulegten. Die Wertpapiere des Bergbauunternehmens Petropavlovsk PLC gewannen indes 1,91 Prozent. Tiefer schlossen dagegen die Anteile an Rosneft, die 2,72 Prozent abgaben.