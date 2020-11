Oststeirer kippte mit Gabelstapler um und wurde schwer verletzt

Ein Oststeirer ist am Samstagvormittag mit seinem Gabelstapler in Raabau (Bezirk Feldbach) in einer abschüssigen Hauszufahrt umgekippt, weil sich die Gabel an einer Steinmauer verhakt hatte. Der 63-Jährige wurde eingeklemmt und erlitt schwere Beinverletzungen. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, teilte die Polizei mit.