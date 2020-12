Osttiroler Defereggentalstraße wegen Lawinengefahr zum Teil gesperrt

Zwischen Plon und Innerstanzbrücke tagsüber und in der Nacht

Ein Abschnitt der Defereggentalstraße (L25) in Osttirol ist am Dienstag wegen Lawinengefahr gesperrt worden. Zwischen Plon und Innerstanzbrücke im Defereggental sei ein Durchkommen bis vorläufig 17. Dezember nur an den Randzeiten in der Früh bzw. am Vormittag und am Abend etwa für Pendler möglich, hieß es vom Land. Am Dienstag und Mittwoch soll die Straße zwischen 18.00 und 20.00 Uhr offen sein sowie am Mittwochvormittag von 6.00 bis 11.00 Uhr.