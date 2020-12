OSZE bekommt neue Führung

Virtueller Ministerrat - Deutsche EU-Spitzendiplomatin Helga Schmid soll neue Generalsekretärin werden

Im Rahmen eines virtuell abgehaltenen Ministerrates beschließt die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag und Freitag ein neues Personalpaket. Neue Generalsekretärin soll laut Medienberichten die deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid werden, bisher Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Sie soll das Machtvakuum und die seit Monaten anhaltende Krise der Organisation beenden.

Die Verlängerung des bis Juli amtierenden Generalsekretärs, des Schweizers Thomas Greminger, sowie drei weiterer OSZE-Spitzenpositionen war im Sommer am Widerstand einzelner Teilnehmerstaaten gescheitert. Russland und die zentralasiatischen Staaten fordern seit Langem, eine der Führungspositionen mit einem Diplomaten aus ihrer Region zu besetzen. Ein Kasache soll nun Hoher Kommissar für Nationale Minderheiten werden. Schmid, die auch als Hauptautorin des Wiener Iran-Atomdeals gilt, wäre die erste Frau an der Spitze der OSZE.