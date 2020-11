OSZE-Bericht: Knapp 7.000 Vorfälle gegen Minderheiten und Religionen

"Hate Crime Data" zum Jahr 2019 veröffentlicht - 125 offiziell registrierte und 361 von Menschenrechtlern dokumentierte Vorfälle in Österreich

Hassverbrechen gegen Minderheiten sowie Gläubige verschiedener Religionen müssen noch besser dokumentiert und Betroffene stärker unterstützt werden: Dazu hat das Menschenrechtsbüro ODIHR der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) anlässlich der Vorstellung seines neuen "Hate Crime Data"-Berichts aufgerufen, wie Kathpress meldet.

Der Report dokumentiert für 2019 knapp 7.000 gegen Menschen und Einrichtungen gerichtete Vorfälle in 45 OSZE-Staaten, darunter auch 577 Hassvorfälle gegen Christen und christliche Einrichtungen. Mindestens 4.600 Menschen seien Opfer von Hassverbrechen geworden, wobei die überwiegende Mehrheit der Taten nicht gemeldet werde. "Das bedeutet, dass wir nie die tatsächliche Anzahl der Opfer erfahren werden", wird in dem Bericht ausdrücklich festgehalten.

Unter "Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" ordnet der Report 3.033 der dokumentierten Vorfälle ein, weitere 1.704 betreffen antisemitisch motivierte Hassverbrechen, in 1.278 Meldungen ging es um die sexuelle Orientierung von Menschen. 577 Hassverbrechen, mit 268 als Opfer ausgewiesenen Personen, richteten sich gegen Christen bzw. christliche Gotteshäuser, Symbole und Einrichtungen. Gegen Muslime verzeichnet der Report 511 Hassverbrechen, 101 dokumentierte Vorfälle richteten sich gegen die Bevölkerungsgruppe der Roma und Sinti.

In Österreich verzeichnet der Bericht im vergangenen Jahr 125 von der Polizei offiziell als Hassverbrechen registrierte Vorfälle. 89 gehörten der Kategorie "Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" an, 30 wurden unter "Antisemitismus", sechs unter "Vorurteile gegen Muslime" verzeichnet. Details zu den einzelnen Vorfällen lagen nicht vor. Menschenrechtsorganisationen verzeichneten außerdem 361 weitere Fälle von Vandalismus, Drohungen und tätlichen Angriffen auf Menschen. In dieser Liste gab es zu jedem Vorfall eine kurze Beschreibung. 113 der Angriffe bezogen sich auf Muslime und deren Einrichtungen, 140 waren rassistisch motiviert, 107 antisemitisch. Zudem wurden neun Fälle von Vandalismus in christlichen Kirchen und zwei tätliche Angriffe auf Angehörige der Zeugen Jehovas dokumentiert. Im Bereich Homophobie wurden zwei Attacken verzeichnet. Manche der Fälle wurden allerdings gleichzeitig mehreren Kategorien, etwa Rassismus und Islamfeindlichkeit, zugeordnet, was die Zählung erschwerte.

Gesammelt wurden die Daten für den OSZE-Bericht von 148 zivilgesellschaftlichen Gruppen, dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und verschiedenen OSZE-Missionen. Beteiligt ist etwa auch das in Wien angesiedelte "Observatory On Intolerance And Discrimination Against Christians In Europe" (OIDAC), das jährlich seine gesammelten Daten für den Report bereitstellt.

( S E R V I C E: OSCE Hate Crime Data: http://go.apa.at/Y7aM0Cye )