OSZE-Ministerrat: Deutsche Diplomatin Schmid wird Generalsekretärin

Konsens der Mitgliedstaaten über Führungsteam nach diskreten Verhandlungen - Ungarns Außenminister gestand Postenschacher

Mit der Nachbesetzung von vier vakanten OSZE-Führungspositionen ist der 2020 Corona-bedingt per Videokonferenz abgehaltene OSZE-Ministerrat am Freitagnachmittag zu Ende gegangen: Alle 57 Mitgliedstaaten stimmten für das vom Vorsitzland Albanien vorbereitete Personalpaket und damit für die deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid als neue Generalsekretärin der internationalen Organisation mit Sitz in Wien.

Die 59-jährige Schmid leitete zuletzt das Generalsekretariat der Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und spielte damit eine zentrale Rolle in der Diplomatie der Europäischen Union. Sie war auch maßgeblich an den Wiener Verhandlungen für das Iran-Atomabkommen 2015 beteiligt.

Die drei weiteren Führungsposten gehen an eine Diplomatin, einen Diplomaten und einen Ex-Politiker aus Portugal, Kasachstan und Italien: Die bisherige Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten in der portugiesischen Regierung, Teresa Ribeiro, übernimmt den Posten des OSZE-Beauftragten für die Freiheit der Medien, der kasachische Diplomat Kairat Abdrachmanow (Qairat Äbdirachmanow) wird Hochkommissar für nationale Minderheiten. Der italienische Ex-Abgeordnete Matteo Mecacci leitet ab sofort das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE (ODIHR) mit Sitz in Warschau.

Möglich wurden die Nachbesetzungen durch den Konsens aller Mitgliedstaaten, an dem das aktuelle OSZE-Vorsitzland Albanien bis vor wenigen Tagen diskret gefeilt hatte. Zu berücksichtigen war etwa der dezidierte Wunsch Russlands gewesen, das einen Vertreter der GUS-Staaten in einer Spitzenfunktion sehen wollte.

In zumindest einem Fall wurde aber auch Postenschacher publik: Ungarns Außenminister Péter Szijjártó verblüffte am Donnerstag mit seinem öffentlichen Eingeständnis, dass sein Land dem Personalpaket erst nach einem "großzügigen Angebot" habe zustimmen können. Er sprach davon, dass jene ungarische Kandidatin, die für das Amt des Hochkommissars für nationale Minderheiten nicht ausgewählt worden war, im Gegenzug zu einer "Sondergesandten für Frauen, Frieden und Sicherheit" werden solle. Um welche Person es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt.