OSZE-Ministerrat: Russland wirft Westen Konfrontationskurs vor

Lawrow hat keine Freude mit Wahlbeobachtung und Menschenrechtsaktivitäten lediglich "östlich von Wien"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in seiner Rede beim jährlichen OSZE-Ministerrat erneut heftige Vorwürfe gegen westliche Staaten erhoben und der OSZE "herablassendes Verhalten bei berechtigten Interessen anderer Staaten" vorgeworfen. Gleichzeitig forderte er Reformen der OSZE und eine Konzentration auf jene Bereiche, in denen Konsens aller Mitgliedstaaten der internationalen Organisation zu erzielen sei.

Konkret sprach Lawrow von einem erhöhten Bedarf an Dialogformaten mit Militärexperten, den er mit einer "zerstörten Architektur strategischer Stabilität" (im Zusammenhang mit dem Ausstieg der USA aus Rüstungskontrollverträgen, Anm.) begründete. Mit Verweis auf "in ihrer Brutalität schockierende Terroranschläge" in Frankreich und Wien plädierte der russische Außenminister für eine größere Rolle der OSZE bei der Bekämpfung von Terrorismus. Die Rede war aber auch von Drogenhandel, organisierter Kriminalität sowie Kriminalität im Internet.

Wenig Freude zeigte der russische Außenminister indes an Aktivitäten zur Wahlbeobachtung und bei Menschenrechten. Massive Kritik übte er dabei traditionell am Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE (ODIHR). Es sei ein Fehler gewesen, dass das Büro die Präsidentschaftswahlen in Weißrussland (Belarus) nicht beobachtet habe. Die folgende Kritik an Minsk sei einseitig gewesen und der aktivierte Moskauer Mechanismus habe sich überlebt.

"Die politische Engagiertheit des Büros, seine Beteiligung an Kampagnen gegen manche Staaten und das stumme wie feige Schweigen über die Situation in anderen Staaten diskreditiert unsere Organisation", sagte er und forderte mit Verweis auf die "Gelbwesten", Religionskonflikte, Massendemonstrationen in Europa sowie Rassenunruhen in den USA dazu auf, Menschenrechtsverletzungen nicht nur "östlich von Wien" zu suchen.