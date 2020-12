OSZE-Ministerrat - Ungarn attackiert Ukraine in Minderheitenfrage

Auch Vorwürfe gegen OSZE

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat beim jährlichen OSZE-Ministerrat am Donnerstag die Ukraine heftig im Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen bei Vertretern der ungarischen Minderheit kritisiert. Als Skandal bezeichnete Szijjártó zudem das Verhalten der OSZE-Sonderbeobachtungsmission (SMM) in der Ukraine, die nicht mit Minderheitenvertretern in Kontakt getreten sei.

"Als ein Land, das unter einem kommunistischen Regime gelitten hat, kennen wir die sowjetischen Methoden von Beleidigung, Einschüchterung, Erniedrigung und Bedrohung von Menschen", sagte der ungarische Außenminister und prangerte die kürzlichen Hausdurchsuchungen bei Vertretern und Institutionen der ungarischen Minderheit in der westukrainischen Transkarpatien-Region an. Man könne dieses Vorgehen der ukrainischen Behörden im 21. Jahrhundert nicht akzeptieren, empörte er sich.

Szijjártó beklagte sich gleichzeitig aber auch über das Verhalten der Sonderbeobachtungsmission (SMM) der OSZE, die dieser Tage zwar nach Transkarpartien beordert worden sei, auf Anordnung des SMM-Hauptquartiers in Kiew jedoch nicht mit der Minderheit in Kontakt getreten sei, sondern lediglich mit Vertretern des ukrainischen Geheimdiensts sprechen durften. "Das ist ein Skandal, das ist unerhört und inakzeptabel", sagte er und forderte den OSZE-Ratsvorsitzenden und albanischen Premierminister Edi Rami auf, zu intervenieren.

Fragen der ungarischen Minderheit im äußersten Westen der Ukraine haben in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftigen Verstimmungen zwischen Budapest und Kiew geführt. Aus ukrainischer Sicht war insbesondere die massive Vergabe von ungarischen Staatsbürgschaften an ethnische Ungarn in der Ukraine ein Stein des Anstoßes gewesen. Der Verdacht des ukrainischen Geheimdienstes SBU, dass Minderheitenpolitiker Landesverrat begehen, indem sie einen Nachbarstaat bei "subversiven Handlungen zum Schaden der Ukraine" unterstützten, sorgte dieser Tage für umfangreiche Hausdurchsuchungen in Transkarpatien.