OSZE: Schweden will Open-Skies-Abkommen retten

Außenministerin will Joe Biden zu Wiederbeitritt der USA bewegen

Schwedens Außenministerin Ann Linde will den OSZE-Vorsitz ihres Landes nützen um die USA wieder in das militärische Beobachtungsflüge-Abkommen Open Skies zu holen. Linde sagte am Donnerstag in einem Interview mit der schwedischen Nachrichtenagentur TT, sie werde versuchen, den neuen US-Präsidenten Joe Biden zum Wiederbeitritt zu bewegen und gleichzeitig Russland vom angekündigten Austritt abzubringen.

Das Open-Skies-Abkommen, dem derzeit über 30 Länder angehören, sieht unter anderem das gegenseitige Durchführen von militärischen Aufklärungsflügen im Sinne einer vertrauensbildenden Maßnahme vor. Die USA unter Präsident Trump vollzogen den Austritt am 22. November vergangenen Jahres.

Ann Linde hatte davor bei der aus Wien übertragenen Übernahmezeremonie die Prioritäten des schwedischen OSZE-Vorsitzes skizziert und als erste Initiative einen Besuch in dem Konfliktland Ukraine angekündigt.