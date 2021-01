Otto steigerte Online-Umsatz im Coronajahr um mehr als 20 Prozent

Versandhauskonzern Otto expandiert nach Brasilien Der deutsche Versandhauskonzern Otto treibt seine Expansion mit dem Einstieg in den brasilianischen Markt voran. Der Konzern werde im Herbst mit dem Onlinehandel in dem südamerikanischen Land starten, kündigte Vorstandschef Hans-Otto Schrader an. Die Verhandlungen mit einem etablierten Versandhändler in dem Land befänden sich kurz vor dem Abschluss.