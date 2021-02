Padoan: UniCredit wird Übernahme von Monte Paschi prüfen

Künftiger Verwaltungsratpräsident: Übernahme von UBI Banca durch Intesa habe Wettbewerbsumfeld verändert

Die italienische Großbank UniCredit, Mutterkonzern der Bank Austria, will unter ihrem künftigen Verwaltungsratschef Pier Carlo Padoan eine Übernahme der Krisenbank Monte Paschi prüfen. Die Option werde wie alle anderen geprüft werden, sagte Padoan der italienischen Zeitung "La Repubblica" (Freitagausgabe).

Die Übernahme der UBI Banca durch den größten italienischen UniCredit-Rivalen Intesa im vergangenen Jahr habe das Wettbewerbsumfeld verändert. UniCredit müsse wachsen. Der frühere italienische Finanzminister Padoan soll nach der Hauptversammlung im April bei der Bank-Austria-Mutter den Posten des Verwaltungsratschefs übernehmen.

Die italienische Politik drängt UniCredit schon seit langem, die mit milliardenhohen Staatsgeldern vor der Pleite bewahrte Monte Paschi zu übernehmen. Seit der Rettungsaktion vor drei Jahren hält der Staat 64 Prozent an dem Institut. Der bisherige UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier hatte eine Übernahme von Monte Paschi ebenso strikt abgelehnt wie andere Fusionen. Wegen des Streits kündigte Mustier im vergangenen Jahr seinen Rücktritt an und nimmt in den nächsten Tagen seinen Hut. Sein Nachfolger Andrea Orcel tritt sein Amt im April an.

"Wir befinden uns in einer Phase des tiefgreifenden Wandels, und Wachstum durch externe Optionen ist eines der verfügbaren Werkzeuge", sagte Padoan. Der Verwaltungsrat werde aber nichts genehmigen, das nicht im vollen Interesse aller Aktionäre sei.