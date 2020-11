Pakistan: 82-jähriger Angehöriger von Ahmadiyya-Minderheit erschossen

In Pakistan haben Unbekannte aus mutmaßlich religiösen Gründen einen 82-Jährigen erschossen. Der Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft hatte Polizeiangaben zufolge am Sonntag in der nordwestlichen Stadt Peshawar auf einen Bus gewartet, als die Täter ihn erschossen. Laut der Gemeinschaft war es bereits die vierte Tötung eines Gläubigen innerhalb von vier Monaten.

Erst im vergangenen Monat war in Peshawar ein Hochschulprofessor, der der religiösen Minderheit der Ahmadiyya angehörte, in einem Streit um Religion erschossen worden. Im Juli wurde ein US-Staatsbürger im Gerichtssaal in Peshawar mit Schüssen in den Kopf getötet. Das Opfer war wegen Blasphemie angeklagt und gehörte ebenfalls der Minderheit der Ahmadiyya an.

Die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts im damaligen Britisch-Indien gegründet. Sie ist bei anderen muslimischen Gemeinden umstritten. Laut Menschenrechtlern gehört die Gruppe zu den am meisten verfolgten Gemeinschaften in Pakistan.