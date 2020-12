Pakistan verbietet Brauch der Mitgift

Kirche lobt "historische Entscheidung"

Pakistan hat den Brauch der Mitgift verboten. Einem Mann bzw. dessen Familie ist es demnach nicht mehr gestattet, von der Familie der Braut Heiratsgut oder Ausstattung zu fordern, wie Kathpress am Dienstag berichtete.

In Südasien bedeutet die Tradition, von der Familie der Braut eine Mitgift zu verlangen, großen sozialen und finanziellen Druck auf Familien mit Töchtern. Der Wert einer Braut wird oft mit dem materiellen Wert ihrer Mitgift in Verbindung gebracht. Da das Großziehen von Mädchen einen Verlust von Reichtum durch Mitgift bedeutet, gilt die Praxis des Mitgifterwerbs in mehreren Ländern als häufiges Motiv für Abtreibungen weiblicher Nachkommen oder Kindesmord an Mädchen. Immer wieder wurden zudem Suizide von Eltern bekannt, die nicht in der Lage waren, ihre Töchter zu verheiraten, oder von Frauen, die auf dieselbe Weise ihre Familie von der Last der Mitgiftzahlung befreien wollten.

Die katholische Kirche des Landes begrüßte das Verbot. Die Regierung habe damit eine "historische Entscheidung" getroffen, die "wichtig für die Ärmsten der Nation" sei, lobte der Bischof von Hyderabad, Samson Shukardin, laut Angaben der Nachrichtenagentur Fides (Montag) die Gesetzesinitiative des Ministers für religiöse Angelegenheiten.

Vom Mitgift-Verbot würden laut dem Bischof besonders jene Menschen profitieren, die unter der Armutsgrenze leben, ebenso jedoch auch Familien der Mittelklasse - "und alle, die aufgrund der Mitgift gezwungen sind, die Ehe ihrer Tochter zu aufzuschieben". Das zuständige Ministerium drängte Shukardin auf ein besonderes Augenmerk bei der Umsetzung des Gesetzes darauf, "dass keine Frau Gewalt ausgesetzt ist, weil sie keine ausreichende Mitgift mitgebracht hat".

Dem neuen Gesetz zufolge wird die Mitgift nicht vollständig verboten, jedoch deutlich beschränkt auf die Kleidung der Braut und das Bettzeug. Im Falle einer Scheidung muss der Bräutigam der Frau fortan alle Geschenke und die Mitgift zurückgeben.

Vor Pakistan haben in den vergangenen Jahren bereits Indien, Nepal oder Bangladesch die Praxis des Forderns und Annehmens von Mitgift verboten. In traditionell orientierten Teilen der Gesellschaft wird sie jedoch weiterhin im Geheimen praktiziert.