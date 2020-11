Pakistan wirft Indien Terrorförderung vor

Internationale Gemeinschaft zum Einschreiten aufgerufen

Pakistan hat Indien der Förderung des Terrorismus bezichtigt und die internationale Gemeinschaft zum Einschreiten aufgerufen. Es gehe um Frieden und Sicherheit in Südasien, erklärte Außenminister Shah Mehmood Qureshi am Samstag. Er habe den UNO-Sicherheitsrat, die Organisation der Islamischen Zusammenarbeit und andere gebeten, "Indien dazu zu bewegen, seine Staatsförderung von Terrorismus in Pakistan zu beenden".

Indien versuche, Pakistan zu destabilisieren und den pakistanisch-indischen Wirtschaftskorridor - einen Teil des chinesischen Seidenstraße-Projekts - zu untergraben. Pakistan lege nun "unwiderlegbare Beweise" für seine Vorwürfe vor, sagte Qureshi bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Militärsprecher Generalmajor Iftikhar Babar in Islamabad. Er nannte daraufhin Namen angeblicher indischer Agenten und beschrieb illegale Geldflüsse.

Die Spannungen zwischen den beiden aus dem britischen Kolonialreich hervorgegangenen Atommächten hatten sich in jüngster Zeit verschärft. Auch Indien wirft Pakistan Terrorunterstützung vor. Erst am Freitag hatten die Streitkräfte beider Staaten in der umstrittenen Region Kaschmir aufeinander geschossen; es gab Tote und Verletzte.