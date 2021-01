Pakistanische Protestbewegung demonstriert in der Hauptstadt

Regierungspartei PTI wird Korruption vorgeworfen

In Pakistan sind Anhänger einer neuen Protestbewegung in der Hauptstadt Islamabad auf die Straße gegangen. Die Demokratische Bewegung Pakistan (PDM) hatte zu der Demonstration aufgerufen. Ihr Protest am Dienstag richtet sich gegen die amtierende Regierungspartei PTI und Jahre alte Vorwürfe illegaler Wahlkampffinanzierung. Tausende Demonstranten strömten Polizeiangaben zufolge nach Islamabad, um sich vor einem Gebäude der Wahlkommission zu versammeln.

Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz, viele davon sicherten das Regierungsviertel ab. Prominente Oppositionspolitiker führen die Proteste der neu gegründeten Bewegung an. Sie ist ein Zusammenschluss elf verschiedener Gruppen und Parteien mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. In einer ungewöhnlich scharfen Attacke hatte Ex-Premierminister Nawaz Sharif im September den Militärs vorgeworfen, sich zu stark in die Politik einzumischen. Angeführt wird die PDM von Maulana Fazalur Rehman, dem Präsidenten der konservativ-islamischen Partei Jamiat Ulema-e Islam. Gemeinsam fordern sie den Rücktritt der Regierung Khan und eine Neuwahl.