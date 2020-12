Pakistanische Soldaten bei Angriff getötet - Vorwurf an Indien

Angriff erfolgte bereits am Samstag in Provinz Belutschistan

Bei einem Angriff im Südwesten Pakistans sind Militärangaben zufolge sieben Soldaten getötet worden. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, der Angriff habe sich bereits am Samstag in der Provinz Belutschistan ereignet. Militante haben demnach von nahe gelegenen Hügeln aus das Feuer auf einen militärischen Kontrollposten eröffnet. Dabei seien Raketen und später auch Automatik-Gewehre eingesetzt worden.

Die Provinz Belutschistan beherbergt einige der größten Kohle- und Erdgasreserven Pakistans, die auch mit chinesischer Hilfe ausgebeutet werden. Seit Jahrzehnten kämpfen mehrere bewaffnete Gruppen sowohl gegen das Militär als auch gegen Kohle- und Gasprojekte ausländischer Investoren.

Die Regierung in Islamabad wirft dem Rivalen Indien vor, den Aufstand zu unterstützen. Er sei Teil eines Versuchs, ausländische Investitionen im Land zu vereiteln. "Unsere Nation steht an der Seite unserer mutigen Soldaten, die Angriffen von Terroristen ausgesetzt sind, die von Indien unterstützt werden", schrieb Ministerpräsident Imran Khan nach dem Angriff auf Twitter.