Palästinenser hoffen auf "positive" Rolle der USA

Abbas hofft auf Kurswechsel Washingtons in Nahost-Politik

Die Palästinensische Autonomiebehörde und die Arabische Liga setzen auf einen Kurswechsel in der Nahost-Politik der USA unter dem künftigen Präsidenten Joe Biden. Es sei zu hoffen, dass die neue US-Regierung eine "aktivere und positive Rolle" spielen werde, um das Ziel eines unabhängigen Palästinenserstaats zu erreichen, erklärten Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, nach einem Treffen in Kairo am Sonntag.

Abbas hatte nach Bidens Wahlsieg die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Beziehungen zu den USA geäußert. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hatte die Palästinenser während seiner Amtszeit gegen sich aufgebracht. So erkannte er Jerusalem als Israels ungeteilte Hauptstadt an, obwohl die Palästinenser den Ostteil der Stadt als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates beanspruchen.

Trump befürwortete überdies Israels Souveränität über die besetzten Golanhöhen und vermied Kritik an den jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland.

Vor seinem Besuch in Kairo hatte sich Abbas am Sonntag mit dem jordanischen König Abdullah II. getroffen. Der Monarch bekräftigte dabei seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung.