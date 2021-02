Palfinger - Berenberg erhöht Kursziel von 29,0 auf 38,0 Euro

Kaufempfehlung "Buy" unverändert beibehalten

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Palfinger von 29,00 auf 38,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Titel des Salzburger Kranherstellers von Analystin Charlotte Friedrichs unverändert beibehalten.

Obwohl Palfinger Opfer einer Cyber-Attacke wurde die zu Produktionsunterbrechungen führte, erwartet der Konzern ein solides Wachstum im ersten Quartal. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass die Aufträge gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind und das Unternehmen bis zum Ende des zweiten Quartals gute Aussichten hat.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,37 Euro für 2020, sowie 2,00 bzw. 2,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2020, sowie 0,66 bzw. 0,83 Euro für 2021 bzw. 2022.

Am Montag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 3,81 Prozent bei 32,70 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)