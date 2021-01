Palfinger - Erste Group erhöht Kursziel von 24,2 auf 34,1 Euro

Einstufung von "Hold" auf "Accumulate" angehoben

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger von 24,20 auf 34,10 Euro angehoben und beim derzeitigen Kursniveau die Titel von "Hold" auf "Accumulate" hinaufgestuft. Laut der Studie des Analysten Daniel Lion führt der Weg der Normalisierung zu einem Umsatzwachstum und Profitabilitätssteigerungen.

Die beiden Elemente seien trotz der jüngsten Kursgewinne des Wertpapiers nicht eingepreist, so der Experte. Palfinger werde im Fiskaljahr 2021 wegen gut gefüllten Auftragsbüchern, die an Zeiten vor der Covidkrise erinnern, und einer starken Nachfrage im Marine-Bereich zu einem Wachstum zurückkehren. Die durchgeführten Restrukturierungen, die während der Krise vorgenommen wurden, sollten dem Konzern ebenfalls in die Karten spielen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 1,35 (bisher: 1,20) Euro für 2020, für 2021 liegt die Schätzung bei 1,95 (bisher: 1,71) Euro und für 2022 bei 2,73 (bisher: 2,35) Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,43 Euro für 2020, sowie 0,62 bzw. 0,87 Euro für 2021 bzw. 2022.

Am Donnerstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Aufschlag von 4,65 Prozent bei 31,50 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

