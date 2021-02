Palfinger fährt Produktion nach Cyberangriff schrittweise wieder hoch

Palfinger zog millionenschwere Aufträge an Land Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im Ausland Marine-Aufträge im Volumen von mehr als 90 Mio. Euro an Land gezogen. Das Unternehmen liefere 28 Offshore-Krane für Bohrschiffe in Brasilien und zwei weitere Krane für eine Ölplattform in Dänemark. Palfinger erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von 935,2 Mio. Euro (plus 10,6 Prozent).