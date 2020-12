Palfinger und China-Partner Sany erwägen Ende der Kreuzbeteiligung

Operative Joint Ventures werden wie bisher weitergeführt - Bei Palfinger keine wesentliche Auswirkung auf den Wertansatz der Beteiligung

Der Salzburger Hebevorrichtungs-Hersteller Palfinger und sein China-Partner Sany Heavy Industries verhandeln derzeit über eine Beendigung ihrer wechselseitigen Beteiligung, um die Struktur zu vereinfachen. Dabei würde Palfinger den indirekt gehaltenen Anteil von 7,5 Prozent an der Sany Automobile Hoisting Machinery an eine Gesellschaft der Sany-Gruppe verkaufen - gegen die Möglichkeit zur Übertragung der von Sany Germany GmbH gehaltenen 7,5 Prozent an Palfinger.

Am Freitag wurde laut Palfinger eine Einigung darüber erreicht, dass die insgesamt aus der Kreuzbeteiligung entstandenen Kapitalzuflüsse nach deren Auflösung für beide Seiten gleich sein sollen, und die Transaktion aufschiebend bedingt mit dem Erreichen eines Kurswertes der Palfinger-Aktie von 31,35 Euro (Schlusskurs) sein soll.

Damit entstehe keine wesentliche Auswirkung auf den Wertansatz der Beteiligung bei Palfinger, erklärte das Salzburger Unternehmen. Freitagmittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 25,80 Euro.

Die operativen Joint Ventures zwischen Palfinger und Sany würden wie bisher weitergeführt. Die mögliche Transaktion hängt auch noch von der Erteilung allenfalls erforderlicher behördlicher Zustimmungen ab. Ein Vertrag müsste noch vom Palfinger-Aufsichtsrat und den zuständigen Sany-Heavy-Gremien genehmigt werden.