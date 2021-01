"Palmer" auf Apple TV+: Bube rettet erwachsenen Mann

Justin Timberlake spielt einen Ex-Sträfling und Hausmeister, der ein queeres Kind großzieht - Ab 29. Jänner auf Apple TV+ (Von Marietta Steinhart/APA)

"Palmer", ein neuer Film auf Apple TV+, handelt von einem verlorenen Buben - dieser ist allerdings nicht jener 7-jährige Außenseiter, der sich gern als Prinzessin verkleidet, sondern der titelgebende Ex-Sträfling, gespielt von Justin Timberlake. Obwohl das Drama ziemlich sentimental ist, ist es keine Katastrophe. Und es ist ja nicht so, als müsste man von der Couch aufstehen und irgendwo dafür hingehen. Ab Freitag bei Apple TV+.

Justin Timberlake ist nicht nur ein guter Sänger, er ist auch großartig in der Schauspielerei, und das hat man immer wieder an seinen dramatischeren Rollen gesehen wie sein Part als Napster-Gründer Sean Parker in David Finchers Biopic "The Social Network" (2012). Es folgten ein paar Komödien, und während er in den vergangenen Jahren verschiedenen Animationsfilmen wie dem "Trolls-Franchise" seine Stimme verliehen hat, ist dies seine erste On-Screen-Rolle seit Woody Allens "Wonder Wheel" aus dem Jahr 2017.

In "Palmer" spielt er den früheren Highschool-Footballstar Eddie Palmer, der sich irgendwie vom Helden seiner Heimatstadt zum verurteilten, ruppigen Verbrecher gewandelt hat. Nach zwölf Jahren im Gefängnis kehrt er sichtlich geläutert nach Louisiana zurück, wo er wieder bei Vivian (June Squibb) einzieht, seiner Non-Nonsense Großmutter, die ihn großgezogen hat. Er will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und nimmt einen Job als Hausmeister in einer Schule an. Und natürlich wird ihn ein Kind ins Leben zurück holen.

Nebenan wohnt die schöne, drogensüchtige 30-jährige Shelly (Juno Temple), die einen siebenjährigen Sohn namens Sam (Ryder Allen) hat, der von seinen Klassenkameraden gehänselt wird, weil er gerne mit Puppen spielt und sich als Mädchen verkleidet. Es ist ihm egal, was die anderen von ihm denken, auch wenn Palmer ihm zunächst sagt, dass Buben lieber mit Autos spielen. Das Herzstück des Films ist die Beziehung zwischen Palmer und Sam, dessen Mutter von der Bildoberfläche verschwindet und der schließlich regelmäßig vorbeikommt, um fernzusehen.

Die beiden werden sich gegenseitig helfen. Palmer lernt, Verantwortung für jemand anderen als sich selbst zu übernehmen und muss seine Vorstellung von moderner männlicher Coolness überdenken. Sam bekommt eine Vaterfigur. Währenddessen entwickelt sich eine Romanze zwischen Palmer und Sams Lehrerin Maggie (Alisha Wainwright).

Natürlich ist dies eine elementare Geschichte, die wir alle paar Jahre von anderen Filmen her erleben, nicht zuletzt von "About a Boy" (2002), in dem Hugh Grant einen egozentrischen Kerl spielt, der die Freuden der Verantwortung entdeckt, wenn er gezwungen ist, Zeit mit einem ausgestoßenen 12-Jährigen zu verbringen.

Der Regisseur Fisher Stevens, der den Oscar-prämierten Dokumentarfilm "Die Bucht" (2009) produzierte, behandelt die Sentimentalität der Geschichte mit einer süßen Note. Man sehnt sich danach, dass Timberlake etwas Lustiges sagt, es ist alles ein wenig bühnengerecht, aber der Bub macht es wett mit seiner netten Art. Eine tragende Rolle mit einem Kind zu besetzen, birgt immer ein Risiko, aber im Fall von "Palmer" macht Ryder Allen seine Sache wirklich gut und mimt den sonderbaren Individualisten, der mit einer durchgeknallten Mutter gestraft ist, als sehr schlagfertig und liebenswert.

Als Erwachsene können wir manchmal unser Leben so verkomplizieren, dass wir uns im Nebel verlieren. Manchmal braucht es die Unschuld und den Denkprozess eines Kindes, um uns wieder zum Leben zu erwecken, so die aufbauende Botschaft von "Palmer".

