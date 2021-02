Panzergranate auf Friedhof in Wien-Simmering gefunden

Vom Entminungsdienst des Bundesheeres geborgen

Ein Angestellter eines Friedhofes in Wien-Simmering hat Dienstagnachmittag in der Erde eine Panzergranate entdeckt. Der Mann hat sich laut Polizei "vorbildlich" verhalten und die Sicherheitskräfte verständigt. Beamte sperrten den Bereich großräumig ab und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ. Da es sich um eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, wurde diese vom Entminungsdienst des Bundesheeres geborgen.

Da nicht alle so korrekt handeln, wie der Friedhofsangestellte des Evangelischen Friedhofs Simmering, appellierte die Polizei an die Bevölkerung, beim Auffinden von sprengstoffverdächtige Gegenständen oder Kriegsmaterial sofort die Exekutive zu informieren. Den Auffindungsort sollte man sich merken und in eine sichere Distanz begeben. Solche Fundstücke dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.