Papst an Kirche in Venezuela: "Lasst euch nicht spalten!"

Franziskus ermutigt Geistliche in südamerikanischem Krisenstaat zum Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft

Papst Franziskus hat Priester, Bischöfe und Ordensleute im Krisenland Venezuela ermutigt, ihre pastorale Arbeit trotz aller Schwierigkeiten fortzusetzen. Vor dem Hintergrund des jahrelangen politischen Konflikts und der Corona-Pandemie rief er laut Kathpress in einer Videobotschaft am Dienstag zu Geschlossenheit auf: "Lasst euch nicht spalten, Brüder!"

Nächstenliebe und der Dienst am Mitmenschen seien in der gegenwärtigen Situation die wichtigsten Prinzipien - "sonst geht es nicht", betonte der Papst. Dringend geboten sei vor allem der Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft. Dabei könnten Priester und Bischöfe "nicht allein, isoliert, autark und mit geheimen Plänen handeln". Die ständige Rückbesinnung auf Jesus Christus sei fundamental.

Bereits zu Monatsbeginn hatte sich Franziskus besorgt über die Lage in Venezuela geäußert. In einem Brief an den venezolanischen Kardinal Baltazar Porras beklagte er "die Arroganz der Mächtigen". Leidtragender der gegenwärtigen humanitären und sozioökonomischen Krise sei die Bevölkerung, so der Papst.

Venezuela wird seit Jahren von einem Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung unter Präsident Nicolas Maduro und der Opposition erschüttert. Angesichts von Gewalt und wirtschaftlichem Niedergang haben inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen das Land verlassen. Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen werfen dem Maduro-Regime außergerichtliche Hinrichtungen, Folter und Repression vor. Bemühungen der katholischen Kirche, einen Dialog zwischen den Konfliktparteien in Gang zu setzen, brachten bisher keinen nennenswerten Erfolg.