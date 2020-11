Papst bekräftigte Äthiopien-Friedensaufruf

Franziskus besorgt

Papst Franziskus hat die Konfliktparteien in Äthiopien aufgerufen, ihre Gewalt zu beenden und Frieden wiederherzustellen. Der Papst verfolge die Nachrichten aus dem ostafrikanischen Land mit Sorge, erklärte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am späten Freitagabend laut Kathpress. Anfang November war in der nordäthiopischen Region Tigray ein militärischer Konflikt zwischen der Regierung in Addis Abeba und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) ausgebrochen.

Der Konflikt gefährdet die Zivilbevölkerung und hat laut internationalen Organisationen zu erheblichen Fluchtbewegungen auch in den Sudan geführt. Wegen der Gewalt seien bereits Hunderte Menschen gestorben und Zehntausende gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in den Südsudan zu fliehen, sagte Bruni.

Vor drei Wochen schon hatte der Papst die Regierung in Addis Abeba und die Milizen in der Provinz Tigray aufgerufen, "der Versuchung der bewaffneten Konfrontation zu widerstehen". Stattdessen sollten sie zu brüderlichem Respekt, Dialog und einer friedlichen Lösung der Probleme zurückfinden.