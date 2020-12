Papst besuchte unerwartet Mariensäule bei Spanischer Treppe in Rom

Überraschung für Feuerwehrleute - Reguläre Zeremonie wegen Corona abgesagt

Papst Franziskus hat am Dienstag, dem Tag von Mariä Empfängnis, trotz Coronakrise nicht auf einen traditionellen Besuch an der Mariensäule in der Altstadt Roms verzichten wollen. Zwar wurde die traditionelle Zeremonie am Dienstagnachmittag abgesagt, um Menschenansammlungen zu vermeiden, Franziskus besuchte aber trotzdem die Mariensäule und zwar am frühen Vormittag, als Feuerwehrleute mit einer Leiter einen Blumenkranz zu Ehren der Muttergottes auf 27 Meter Höhe niederlegten.

Überrascht beobachteten die römischen Feuerwehrleute die Ankunft des Papstes in einem Auto. Sie posteten Videos mit dem Heiligen Vater vor der Säule.

Üblicherweise begibt sich der Papst am 8. Dezember zur Mariensäule nahe der Spanischen Treppe, um Blumen niederzulegen und für die Stadt Rom zu beten. Der Besuch anlässlich des katholischen Festes der Unbefleckten Empfängnis zieht regelmäßig viele Gläubige an. Auch Vertreter der Stadtregierung sind bei dem Termin normalerweise zugegen. Der Brauch geht auf Papst Pius XII. (1939-1958) zurück.