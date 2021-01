Papst betet für Erdbeben-Opfer in Indonesien

Franziskus gedachte aus des Flugzeugunglücks vor Insel Java

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag für die Opfer des schweren Erdbebens in Indonesien gebetet. Er sei den Todesopfern, den Verletzten, sowie all jenen Menschen nahe, die ihr Haus und ihre Arbeit verloren habe, sagte der Papst, der von der Bibliothek des Apostolischen Palasts das Angelus-Gebet sprach. Der Pontifex dankte auch den Rettungseinsätzen für ihre Arbeit.

Franziskus gedachte auch der Opfer des Flugzeugunglücks vor der indonesischen Hauptinsel Java. Die Maschine der lokalen Sriwijaya Air war am 9. Jänner bei starkem Regen kurz nach dem Start in Jakarta im Meer zerschellt. Sie war auf dem Weg nach Pontianak auf Borneo. Wahrscheinlich sind alle 50 Passagiere und zwölf Crewmitglieder ums Leben gekommen.