Papst dankt Frauen in Argentinien für Einsatz gegen Abtreibung

Streit um Legalisierung im Heimatland von Franziskus spitzt sich weiter zu

Papst Franziskus hat sich bei Frauen in Argentinien bedankt, die sich dort gegen Abtreibung einsetzen. In einem handschriftlichen Brief vom 22. November schrieb er, man müsse das Leben vor Versuchen schützen, Abtreibung zu legalisieren. Wie das Portal "Vatican News" laut Kathpress berichtete, antwortete der Papst damit auf das Schreiben eines Netzwerks von Frauen, die in Vororten von Buenos Aires arbeiten.

In Argentinien gibt es seit Längerem einen erbitterten Streit um eine Legalisierung von Abtreibung. Staatspräsident Alberto Fernandez äußerte sich unlängst zuversichtlich, dass nun eine Reform möglich sei. Für Samstag sind unterdessen Demonstrationen gegen eine Aufweichung des Abtreibungsverbots geplant.

Adressiert ist der Brief des Papstes an die argentinische Parlamentsabgeordnete Victoria Morales Gorleri, die den Brief auf Facebook veröffentlichte. Abtreibung abzulehnen, so der Papst, sei keine religiöse Entscheidung, sondern allgemein menschlicher Ethik. Dabei wiederholte Franziskus zwei aus seiner Sicht wichtige Fragen: "Ist es gerecht, menschliches Leben zu zerstören, um ein Problem zu lösen? Und ist es gerecht, dafür einen Killer ('sicario') anzuheuern?"

Diese Formulierungen hatte der Papst bereits im Herbst 2018 in einer Ansprache benutzt und damit teils heftige Kritik geerntet.