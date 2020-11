Papst drückt Missbrauchsopfern seine Solidarität aus

Nach Veröffentlichung des McCarrick-Berichts - "Einsatz der Kirche, um dieses Übel auszumerzen"

Nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zum Fall des aus dem Priesteramt entlassenen US-Kardinals Theodore McCarrick hat Papst Franziskus bei der Generalaudienz am Mittwoch seine Nähe zu den Missbrauchsopfern ausgedrückt. Dabei versprach er den Einsatz der Kirche zur Bekämpfung von Missbrauch.

"Gestern wurde der Bericht zum schmerzhaften Fall des ehemaligen Kardinals Theodore McCarrick veröffentlicht. Ich drücke erneut den Opfern von Missbrauch meine Nähe aus. Ich bekräftige den Einsatz der Kirche zur Ausmerzung dieses Übels", so der Papst.

Papst Franziskus hatte den heute 90-jährigen McCarrick im vergangenen Jahr nach einem Missbrauchsskandal aus dem Priesteramt entlassen, nachdem er in einer Untersuchung der Glaubenskongregation des sexuellen Fehlverhaltens im Umgang mit Minderjährigen und Erwachsenen für schuldig befunden worden war. Zudem soll McCarrick einflussreichen Geistlichen über Jahre hinweg Geld im Gesamtwert von mehr als 600.000 US-Dollar überwiesen haben.

Die Untersuchung zog sich über zwei Jahre hin. Dabei wurden relevante Unterlagen in den Archiven des Heiligen Stuhls, der Nuntiatur in Washington und der in verschiedener Weise beteiligten Diözesen in den Vereinigten Staaten geprüft. Die umfassende Untersuchung wurde um Informationen ergänzt, die in Gesprächen mit Zeugen und über die Fakten unterrichteten Personen gewonnen wurden, wie der Vatikan mitteilte.