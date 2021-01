Papst empfing Delegation von Bank Austria-Mutter UniCredit

Franziskus wurde das Programm "Art4Future" zur Versteigerung wertvoller Kunstwerke zur Finanzierung sozialer Projekte vorgestellt

Papst Franziskus hat am Freitag eine Delegation von Managern der Bank Austria-Mutter UniCredit empfangen. Angeführt wurde die Delegation vom Verwaltungsratspräsidenten Cesare Bisoni und von seinem designierten Nachfolger, Ex-Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan. Die beiden stellten dem Papst das Programm "Art4Future" vor, teilte UniCredit in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Das Programm sieht die Versteigerung wertvoller Kunstwerke im Besitz der Banken der UniCredit-Gruppe in Italien und im Ausland vor. Die Einnahmen durch die Versteigerung sollen Wohltätigkeitsprojekten dienen, die UniCredit im Rahmen ihres sozialen Projekts "Social Impact Banking" fördert.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von drei Gemälden im Besitz der UniCredit sollen Wohltätigkeitsinitiativen des Papstes zugutekommen. Verkauft werden klassische und zeitgenössische Kunstobjekte.