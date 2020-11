Papst empfing in Niger entführten Missionar

Maccalli: "Franziskus hat mir die Hände geküsst"

Papst Franziskus hat am Montag den italienischen Missionar, Pater Pier Luigi Maccalli, empfangen, der im Oktober nach einer zweijährigen Geiselhaft in Mali freigekommen ist. "Als ich mich verabschiedet habe, habe ich Franziskus die Hand gegeben. Der Papst hat mir beide Hände geküsst. Ich hatte das nicht erwartet, ich war sprachlos", erzählte der 60-jährige Priester italienischen Medien nach dem Treffen.

"Ich habe dem Papst über meine Gefangenschaft berichtet. Ich habe mich dafür bedankt, dass er für mich gebetet und beim Angelus-Gebet am Welttag der Missionare die Gläubigen auf dem Petersplatz zu einem Applaus für meine Freilassung aufgerufen hat", sagte der lombardische Missionar.

"Der Papst hat mir gesagt: ́Wir haben dich unterstützt und du hast die Kirche unterstützt ́. Ich war sprachlos, dass der Papst so etwas mir, einem kleinen Missionar, sagte", erzählte Maccalli.

Maccalli, der elf Jahre lang im Südwesten des afrikanischen Staates Niger als Missionar gedient hatte, wurde von einer bewaffneten Gruppe 2018 aus seiner Gemeinde in Bamoanga in Niger entführt. Im Oktober war er zusammen mit einem ebenfalls in Niger gekidnappten italienischen Fahrradtouristen in Mali freigekommen. Mit den beiden Italienern wurden in Mali auch eine französische Entwicklungshelferin, die vor rund vier Jahren im westafrikanischen Mali entführt worden war, und der prominente malische Oppositionsführer Soumaila Cisse befreit.