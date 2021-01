Papst ernannte Nachfolger für geschassten polnischen Bischof

Damian Bryl folgt Edward Janiak nach

Für die polnische Diözese Kalisz (Kalisch) hat der Papst einen neuen Bischof ernannt. Wie der Vatikan am Montag laut Kathpress bekannt gab, wird Damian Bryl (51) Nachfolger von Bischof Edward Janiak (68), der im Juni beurlaubt worden war und im Oktober zurücktrat. Janiak werden Versäumnisse beim Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch durch einen Priester vorgeworfen, weswegen der Vatikan eine Untersuchung der Diözese angeordnet hatte.

Bryl war seit 2013 Weihbischof in der Erzdiözese Poznan (Posen). Nach dem Theologie-Studium wurde Bryl 1994 zum Priester geweiht und war danach in der Pfarrseelsorge tätig. 1999 promovierte er an der Universität des Opus Dei im spanischen Navarra und unterrichtete anschließend Theologie in Poznan.

Seit 2000 war Bryl Spiritual am Priesterseminar in Poznan sowie Leiter einer katechetischen Zeitschrift. In der Polnischen Bischofskonferenz ist Bryl aktuell gewähltes Mitglied des Ständigen Rates sowie der Kommissionen für Klerus, Bildung und Familie.

Die von dem Missbrauchsfall eines Priesters erschütterte Diözese Kalisz war seit Juni 2020 einstweilig vom Erzbischof von Lodz, Grzegorz Rys, geleitet worden. Nach Angaben der Vatikanbotschaft in Warschau musste sich Janiak während der andauernden Untersuchung außerhalb seiner ehemaligen Diözese aufhalten.