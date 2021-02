Papst fordert Einsatz zum Schutz der Flüchtlinge

Appell für Neuverhandlung des EU-Pakts

Papst Franziskus hat beim Treffen mit dem im Vatikan akkreditierten diplomatischen Corps am Montag für mehr Schutz für Migranten und Flüchtlinge plädiert. "Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Zahl der Flüchtlinge in der Welt noch nie so dramatisch zugenommen wie heute", so der Papst. Es sei daher dringend erforderlich, das Engagement für den Flüchtlingsschutz zu erhöhen.

Trotz der wichtigen Bemühungen der Vereinten Nationen bei der Suche nach konkreten Lösungen und Vorschlägen zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik sei die Situation der Vertriebenen in verschiedenen Teilen der Welt weiterhin problematisch. Der Papst bezog sich unter anderem auf die Sahel-Zone, in der die Zahl der Flüchtlinge in weniger als zwei Jahren um das Zwanzigfache gestiegen sei. Der Papst plädierte für einen neuen EU-Pakt zur Regelung von Migration und Asyl.

Franziskus äußerte die Hoffnung, dass im Jahr 2021 der vor zehn Jahren ausgebrochene Konflikt in Syrien zu Ende gehe. Wichtig sei, dass sich die internationale Gemeinschaft "mit Ehrlichkeit und Mut" mit den Ursachen des Konflikts befasse und nach Lösungen für die Zukunft des Landes suche. Der Pontifex erklärte, er bete für Frieden und Stabilität im Libanon, in Libyen in Zentralafrika, sowie in mehreren mit Problemen konfrontierten südamerikanischen Ländern.

In Bezug auf die durch die Pandemie ausgelöste "wirtschaftliche und soziale Krise" rief der Papst zu internationaler Zusammenarbeit auf. "Heute kann man weniger denn je daran denken, Dinge selbst zu tun. Gemeinsame Initiativen sind auch auf internationaler Ebene erforderlich, insbesondere zur Unterstützung der Beschäftigung und zum Schutz der ärmsten Teile der Bevölkerung", sagte der Papst.

"In dieser Perspektive halte ich das Engagement der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten für bedeutend, die trotz der Schwierigkeiten zeigen konnten, dass es möglich ist, hart zu arbeiten, um zufriedenstellende Kompromisse zum Nutzen aller Bürger zu erzielen", erklärte der Papst. Das EU-Wiederaufbauprogramm "Next Generation" sei ein wichtiges Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen im Geiste der Solidarität nicht nur wünschenswert, sondern auch wirklich erreichbare Ziele seien, fügte der Papst hinzu.