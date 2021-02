Papst Franziskus erkannte Wunder italienischer Katholikin an

Mitbegründerin der Katholischen Universität Mailand Armida Barelli kann damit seliggesprochen werden

Papst Franziskus hat ein durch die italienische Katholikin Armida Barelli (1882-1952) bewirktes Wunder anerkannt. Das teilte der Vatikan am Samstag laut Kathpress mit. Damit kann die Mitbegründerin der Katholischen Universität Mailand demnächst seliggesprochen werden. Bekanntheit erlangte Barelli auch durch ihr Engagement für die Laienbewegung "Katholische Aktion Italien".

Zudem rief Barelli mit dem Franziskanerpater Agostino Gemelli das Säkularinstitut der Missionarinnen vom Königtum Christi ins Leben. Am 1. Dezember 1882 in Mailand als Kind einer wohlhandenden Familie geboren, erhielt Barelli ihre Ausbildung in einer Schweizer Ordenshochschule. Ihre erste Begegnung mit Pater Gemelli im Jahr 1910 hatte maßgeblichen Einfluss auf ihr weiteres Leben. Ihr Leichnam wurde in der Krypta der Katholischen Universität Mailand beigesetzt.