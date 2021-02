Papst Franziskus für "Fastenzeit der Liebe" in Corona-Zeiten

"Neue Hoffnung schöpfen"

In seiner Botschaft zur Fastenzeit 2021 hat Papst Franziskus die schwierige Situation in Pandemie-Zeiten angesprochen. "Eine Fastenzeit der Liebe leben heißt sich um den kümmern, der aufgrund der Covid-19-Pandemie eine Situation des Leidens, der Verlassenheit oder Angst durchmacht", schrieb der Papst in seiner am Freitag veröffentlichten Botschaft.

"In der gegenwärtigen sorgenvollen Situation, in der alles zerbrechlich und unsicher erscheint, könnte es als Provokation wirken, von Hoffnung zu sprechen", räumte Franziskus ein. Doch die Fastenzeit sei "dazu da, um zu hoffen, um von neuem den Blick auf die Geduld Gottes zu richten".

Franziskus sprach auch das Thema Fasten an. "Fasten heißt, unser Dasein von allem befreien, was es belastet, auch von der Übersättigung durch - wahre oder falsche - Informationen und durch Konsumartikel", so der Papst. Nur so seien die Menschen imstande, "die Türen unseres Herzens für Christus zu öffnen, der ganz arm (...) zu uns kommt", erklärte der Pontifex. Er warb darum, die Fastenzeit zu nutzen, um neue Hoffnung zu schöpfen.