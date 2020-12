Papst Franziskus ruft "Jahr des Heiligen Josef" aus

Vor genau 150 Jahren wurde Josef zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche ernannt

Vor genau 150 Jahren wurde der Heilige Josef zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche erklärt. Um dieses Jubiläum zu feiern, ruft Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben "Patris corde" (Mit dem Herzen eines Vaters) ein besonderes Jahr aus, das bis zum 8. Dezember 2021 ausdrücklich dem Ziehvater Jesu gewidmet ist.

Wie so viele stille Helden in der Pandemie sei der Ziehvater Jesu "ein Vorbild an kreativem Mut und Bescheidenheit, Gehorsam, Zärtlichkeit und Verantwortung", schrieb der Papst. Die Covid-19-Pandemie habe verdeutlicht, welche Bedeutung gewöhnliche Menschen haben, indem sie Mitverantwortung übernehmen.

Der heilige Josef habe seine Vaterschaft tatsächlich ganz konkret ausgedrückt, "indem er seine menschliche Berufung zur familiären Liebe in die übermenschliche Darbringung seiner selbst, seines Herzens und aller Fähigkeiten verwandelt hat, in die Liebe, die er in den Dienst des seinem Haus entsprossenen Messias gestellt hat". Deshalb wurde er "von den Christen seit jeher geliebt".

Josef sei ein wichtiges Vorbild für alle Väter, schrieb Franziskus. Vater werde man nicht, "indem man ein Kind in die Welt setzt, sondern indem man sich verantwortungsvoll um das Kind kümmert".

In seinem Schreiben dankte der Papst all jenen Personen, die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie engagiert seien und verglich sie mit dem heiligen Josef, einem unscheinbaren Mensch, der im Dienst des Nächsten sei. Ausdrücklich dankte Franziskus Ärzten, Krankenpflegern sowie Sicherheitskräften, ehrenamtlichen Helfer und Ordensleuten. "Sie haben begriffen, dass niemand sich allein rettet", sagte der Papst.