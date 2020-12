Papst hob bei Angelus-Gebet evangelisierende Rolle der Familie hervor

Päpstlicher Rat für das Familienleben: "Entschuldigung, danke, tut mir leid"

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag die Bedeutung der Familie hervorgehoben. "Die Familie evangelisiert mit ihrem Beispiel", sagte der Heilige Vater. Die Familie von Nazareth sei für alle Gläubigen ein Vorbild.

Drei Worte sind nach Einschätzung von Papst Franziskus der Schlüssel zu einem friedlichen Familienleben: Sie heißen "Entschuldigung, danke, tut mir leid", wie das Kirchenoberhaupt am Sonntag während seines Angelus-Gebets in Rom sagte. Friede sei gesichert, wenn Menschen in der Familie lernen, nicht aufdringlich, nicht selbstsüchtig und bei Fehlern einsichtig zu sein, so der Papst.

Jede Familie sollte sich um die Mitglieder kümmern, die am meisten Zuwendung brauchen, ergänzte Franziskus. Der Papst hatte bereits häufiger gute Ratschläge für das Familienleben parat.

Viele Familien hätten wegen der Coronavirus-Pandemie Schweres erlitten und Angehörige verloren, sagte der Papst. Er bete für die von der Pandemie am ärgsten betroffenen Familien. Franziskus drückte auch dem Gesundheitspersonal, das im Kampf gegen das Coronavirus engagiert sei, seine Nähe aus. In Italien und in mehreren EU-Ländern hat die europaweite Anti-Covid-Impfkampagne begonnen.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan standen weiter im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. So betete Papst Franziskus das traditionelle Angelusgebet nicht am Petersplatz, sondern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Der Heilige Vater hatte zuletzt die Gläubigen immer wieder aufgerufen, sich streng an die Anti-Covid-Vorschriften zu halten und mit den Behörden zur Überwindung der Coronavirus-Epidemie zusammenzuarbeiten.