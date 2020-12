Papst ruft Gläubige zu Reaktion auf Pessimismus auf

"Zu Weihnachten nicht dem Konsumwahn verfallen"

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch die Gläubigen aufgerufen, in der Weihnachtszeit auf den Pessimismus zu reagieren, der sich wegen der Coronavirus-Epidemie verbreitet habe. Zugleich dürfe man zu Weihnachten nicht dem Konsumwahn verfallen.

Franziskus mahnte, bedürftige und kranke Menschen nicht zu vergessen. "Wir machen dem Jesuskind eine Freude, wenn wir in diesen festlichen Tagen die einsamen, kranken und bedürftigen Menschen nicht vergessen. Es hilft schon ein Telefonanruf, um ihnen einen Lichtstrahl der Christnacht zu überbringen. Der Herr wird es euch vergelten", sagte der Heilige Vater.

Weihnachten sei in Zeiten, in denen man wegen der Coronavirus- Pandemie Abstand voneinander halten sollte, ein Zeichen der "Nähe und der Menschlichkeit". "Es ist wichtig, Weihnachten nicht auf ein rein sentimentales oder Konsum-Fest zu reduzieren. Der Konsum hat Weihnachten gekidnappt! Nein - Weihnachten darf nicht reich an Geschenken, aber arm an Glauben und auch an Menschlichkeit sein", mahnte der Heilige Vater.

Die Generalaudienz des Papstes fand, wie in den vergangenen Wochen üblich, ohne Besucher von außen in der Päpstlichen Privatbibliothek des Apostolischen Palastes statt. Nur zehn Mitarbeiter des vatikanischen Staatssekretariats waren mit im Bild, das per Livestream übertragen wurde.