Papst telefonierte mit Mutter eines Mordopfers

Brutaler Doppelmord hatte im September die italienische Öffentlichkeit geschockt

Papst Franziskus hat am Montag mit der Mutter einer 30-jährigen Italienerin telefoniert, die im September im süditalienischen Lecce zusammen mit ihrem Verlobten ermordet worden war. Rossana Carpentieri hatte dem Heiligen Vater in einem Brief über ihre Tochter Eleonora Manta berichtet und ihn gebeten, für sie zu beten. Der brutale Doppelmord hatte die italienische Öffentlichkeit erschüttert.

Eleonora Manta und ihr Lebensgefährte Daniele De Santis wurden mit über 60 Messerstichen in ihrer Wohnung in Lecce getötet. Den Mord gestand ein 21-jähriger Student, der ein Jahr lang Mitbewohner der Wohnung gewesen war. Der Student hatte ausziehen müssen, als De Santis beschlossen hatte, mit seiner Freundin zusammenzuleben. "Die beiden waren zu glücklich zusammen", begründete der Student seine Tat. Der Mann, der laut Bekannten wenig Freunde hatte, habe Groll gegenüber dem Paar gehegt, das zusammen ein neues Leben beginnen wollte.

"Ich saß beim Psychologen, als ich von einer unbekannten Telefonnummer den Anruf des Papstes erhalten habe. Wir haben sieben Minuten lang gesprochen. Nur ein großartiger Mensch kann so etwas tun", sagte Carpentieri im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe). "Ich habe dem Papst Eleonora und Daniele beschrieben. Er hat mir versichert, dass er sie in seine Gebete einschließen wird", berichtete die Frau.

Sie habe dem Papst geschrieben, um die Aufmerksamkeit auf die beiden Opfer zu lenken. "Die ganze Aufmerksamkeit der Medien ist auf den Mörder gerichtet, auf das, was er denkt, oder schreibt, nicht auf die unschuldigen Opfer seiner Gewalt. So habe ich dem Papst und Staatschef Sergio Mattarella geschrieben", so die Mutter.

Der Prozess gegen den Mörder beginnt am 18. Februar. "Ich weiß nicht, ob ich hingehen werde, ich glaube eher nicht. Ich kann ihn nicht hassen. Ich empfinde Gleichgültigkeit für ihn", sagte Carpentieri.