Papst verschenkt zu seinem 84. Geburtstag Beatmungsgeräte

Medizinische Geräte gehen nach Venezuela

Anlässlich seines 84. Geburtstages hat Papst Franziskus vier Beatmungsgeräte an Krankenhäuser in Venezuela schicken lassen. Wie Vatikansprecher Matteo Bruni laut Kathpress Journalisten bestätigte, sind die Geräte insbesondere für die Behandlung von Kindern bestimmt.

Franziskus wurde als Jorge Mario Bergoglio am 17. Dezember 1936 im argentinischen Buenos Aires geboren. Seit März 2013 amtiert er als Bischof von Rom und Oberhaupt der katholischen Kirche.

Im Übrigen, so Bruni, begehe Franziskus seinen Geburtstag in schlichter Form mit einigen anderen Bewohnern des Gästehauses Santa Marta, in dem er seit seinem Amtsantritt wohnt. Der Papst seinerseits erhielt über das vatikanische Almosenamt von den Armen Roms einen Strauß Sonnenblumen geschenkt. Den habe Franziskus in der Kapelle des Hauses vor dem Tabernakel aufstellen lassen, um daran zu erinnern, den Blick immer auf Christus auszurichten. Im Tabernakel wird nach katholischer Überzeugung das in den Leib Christi verwandelte Hostienbrot aufbewahrt.

Zur Frage, ob der Papst sich auch gegen das Coronavirus impfen lassen werde, äußerte sich der Pressesprecher nicht. Stattdessen verwies Bruni auf den Aufruf des vatikanischen Gesundheitsamtes, demzufolge alle Bewohner und Mitarbeiter des Kleinstaates sich bis 21. Dezember melden sollen, wenn sie sich "in den ersten Monaten" des neuen Jahres impfen lassen wollen.