Papst verurteilte erneut Erstürmung des Kapitols in Washington

Franziskus betet für Todesopfer - "Gewalt ist immer zerstörerisch"

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag erneut die Erstürmung des Kapitols in Washington verurteilt. Er bete für die fünf Menschen, die dabei ihr Leben verloren haben. "Gewalt ist immer zerstörerisch. Mit Gewalt gewinnt man nichts und verliert viel", warnte der Papst, der das Gebet in der Bibliothek des Apostolischen Palasts sprach.

Der Heilige Vater rief den Staat und die Bevölkerung in den USA zu "Verantwortung" auf. Er hoffe auf Versöhnung und auf Schutz der demokratischen Werte, die in der US-Gesellschaft verankert seien. Er richte seine Gebete an die Muttergottes zur Förderung einer "Kultur der Begegnung und der Fürsorge".

Papst Franziskus hatte die Gewalt beim Sturm auf das Kapitol in Washington bereits in einem Interview mit dem Fernsehsender Tg5 verurteilt, aus dem zunächst ein Ausschnitt veröffentlicht wurde und das am Sonntagabend ausgestrahlt werden soll. Es gebe immer Menschen, die einen Weg gegen die Gemeinschaft, gegen die Demokratie und gegen das Gemeinwohl einschlagen, erklärte der 84-Jährige. Der Pontifex war nach eigenen Angaben über die Ereignisse in Washington erstaunt und mahnte, aus einem Fall wie diesem zu lernen.